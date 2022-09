Milan, Ambrosini: “Abbracciare la Champions era il nostro unico obiettivo” (Di martedì 13 settembre 2022) Massimo Ambrosini, all'inizio del trailer di 'Stavamo bene insieme', pronuncia una frase carica di emozione e significato. Le parole Leggi su pianetamilan (Di martedì 13 settembre 2022) Massimo, all'inizio del trailer di 'Stavamo bene insieme', pronuncia una frase carica di emozione e significato. Le parole

PianetaMilan : #Milan, #Ambrosini: “Abbracciare la #ChampionsLeague era il nostro unico obiettivo” #ACMilan #SempreMilan - ilcozzaronero : @NicoSpinelli8 Verità. Gioca la Juve in studio Barzagli Gioca il Milan in studio Montolivo o Ambrosini Gioca il N… - annalisapanello : RT @ilciccio67: Ma #Ambrosini è interista? No, perché se fossi un tifoso del Milan sarei incazzato nero. Stava comunque cercando di giustif… - maffi_giorgio : @giabro1960 Ma se in telecronaca c'è Ambrosini che tiene al Milan. Dai non rompete il cazzo - ilciccio67 : Ma #Ambrosini è interista? No, perché se fossi un tifoso del Milan sarei incazzato nero. Stava comunque cercando di… -