Mara Venier, gelo a Domenica In: «Scusi, stiamo lavorando!». E silenzia una persona del pubblico (Di martedì 13 settembre 2022) Partenza in stile Mara Venier per la prima puntata di Domenica In. Già dalla prima puntata del programma di Rai1, ripartito proprio oggi, la conduttrice ha lasciato il segno. Durante la puntata, ad un certo punto Mara ha perso la pazienza, scagliandosi contro una persona presente nello studio: «Scusi!» ha detto con durezza Zia Mara, silenziando una persona seduta nel pubblico o forse uno degli assistenti della trasmissione. Quel che è certo è che qualcuno, in diretta, ha fatto imbizzarrire non poco la conduttrice veneta perchè il baccano in sottofondo. Tutto è successo durante l'intervista a Francesca Barra e Claudio Santamaria. La giornalista stava raccontando un momento delicato vissuto insieme al compagno durante ...

