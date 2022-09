L’elettricità costa troppo, in Europa si dovranno ridurre i consumi (Di martedì 13 settembre 2022) I consumi di elettricità in Europa, Italia compresa, dovranno obbligatoriamente diminuire nelle ore di punta. Questo uno dei progetti che il 14 settembre la Commissione Ue proporrà agli Stati membri dell’Unione. “Porremo un obiettivo obbligatorio per ridurre i consumi” di elettricità “nelle ore di punta“. Ma “daremo agli Stati membri la flessibilità di progettare le proprie misure come meglio credono“. Così la commissaria europea per l’Energia, Kadri Simson, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, la riduzione della domanda di elettricità nelle ore di punta sarà fissata al 5% del totale del consumo. “Questo – ha spiegato la commissaria Simson – permetterà di allentare lo stress sulla produzione di elettricità.” E anche di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 13 settembre 2022) Idi elettricità in, Italia compresa,obbligatoriamente diminuire nelle ore di punta. Questo uno dei progetti che il 14 settembre la Commissione Ue proporrà agli Stati membri dell’Unione. “Porremo un obiettivo obbligatorio per” di elettricità “nelle ore di punta“. Ma “daremo agli Stati membri la flessibilità di progettare le proprie misure come meglio credono“. Così la commissaria europea per l’Energia, Kadri Simson, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, la riduzione della domanda di elettricità nelle ore di punta sarà fissata al 5% del totale del consumo. “Questo – ha spiegato la commissaria Simson – permetterà di allentare lo stress sulla produzione di elettricità.” E anche di ...

