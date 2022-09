"Lei contro l'Europa? Forse...": Rinaldi, veleno su Giorgia Meloni (Di martedì 13 settembre 2022) “Con noi la pacchia finirà”, ha dichiarato Giorgia Meloni in uno dei suoi recenti comizi, riferendosi all'Unione europea e alla gestione dello scottante dossier del prezzo del gas. “Il presidente di Fratelli d'Italia sta un pochino utilizzando dei cavalli di battaglia della Lega”, ha dichiarato Antonio Maria Rinaldi, che è stato interpellato sulle parole della Meloni nel corso di un'intervista rilasciata al Tempo. “Monta, nel sentimento degli italiani - ha proseguito l'Europarlamentare della Lega - la convinzione che l'Ue, vista come istituzione, non stia dando le risposte che tutti vorrebbero. Se l'Ue non riesce ad intervenire, allora tanto vale fare da soli come stanno facendo gli altri Paesi. Anche con la pandemia da Covid-19, l'Europa non ha brillato. Per quanto concerne ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) “Con noi la pacchia finirà”, ha dichiaratoin uno dei suoi recenti comizi, riferendosi all'Unione europea e alla gestione dello scottante dossier del prezzo del gas. “Il presidente di Fratelli d'Italia sta un pochino utilizzando dei cavalli di battaglia della Lega”, ha dichiarato Antonio Maria, che è stato interpellato sulle parole dellanel corso di un'intervista rilasciata al Tempo. “Monta, nel sentimento degli italiani - ha proseguito l'rlamentare della Lega - la convinzione che l'Ue, vista come istituzione, non stia dando le risposte che tutti vorrebbero. Se l'Ue non riesce ad intervenire, allora tanto vale fare da soli come stanno facendo gli altri Paesi. Anche con la pandemia da Covid-19, l'non ha brillato. Per quanto concerne ...

