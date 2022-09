La propaganda sui migranti morti del centrodestra disperato (Di martedì 13 settembre 2022) Non si sa in base a quale criterio, in questa campagna elettorale si è imposta una legge ferrea: per ogni tragedia in mare, la colpa ricade sul centrodestra. A prescindere dal ministro competente in carica. A prescindere dalla responsabilità del governo. Lo stiamo vedendo in queste ore, dopo che sei persone sono morte in un barcone diretto dalla Siria all’Europa. Due erano bambini uno aveva solo 12 anni e gli altri tre erano adulti. E questo subito dopo l’altra notizia, terribile, della bambina siriana morta di sete a largo delle coste italiane. Qualcuno, come Emma Bonino, ha approfittato della tragedia per condannare la “disumanità” della proposta di blocco navale avanzata da Giorgia Meloni: “La questione – dice – non si risolve con le battute”. Qualcun altro, come l’immancabile Laura Boldrini, pontifica che tutto questo “si poteva evitare”, ma non si capisce bene con ... Leggi su panorama (Di martedì 13 settembre 2022) Non si sa in base a quale criterio, in questa campagna elettorale si è imposta una legge ferrea: per ogni tragedia in mare, la colpa ricade sul. A prescindere dal ministro competente in carica. A prescindere dalla responsabilità del governo. Lo stiamo vedendo in queste ore, dopo che sei persone sono morte in un barcone diretto dalla Siria all’Europa. Due erano bambini uno aveva solo 12 anni e gli altri tre erano adulti. E questo subito dopo l’altra notizia, terribile, della bambina siriana morta di sete a largo delle coste italiane. Qualcuno, come Emma Bonino, ha approfittato della tragedia per condannare la “disumanità” della proposta di blocco navale avanzata da Giorgia Meloni: “La questione – dice – non si risolve con le battute”. Qualcun altro, come l’immancabile Laura Boldrini, pontifica che tutto questo “si poteva evitare”, ma non si capisce bene con ...

