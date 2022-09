Jet privati, aperitivo sul ghiacciaio: perché i ricchi dovrebbero smettere di ostentare (Di martedì 13 settembre 2022) “Helicopter time” recitava la scritta sul post Instagram di pochi giorni fa di Chiara Ferragni. “E’ il momento di salire sull’elicottero”, insieme agli amici, per andare a fare un aperitivo su un (agonizzante) ghiacciaio. Un post che ha suscitato subito tantissime polemiche. Quando ho letto la notizia, in effetti, ero incredula, anche se non sono stata tra chi pensava che la fase dell’impegno politico dell’influencer, con la presa di posizione sull’aborto, avesse cambiato la natura intrinsecamente commerciale del suo impero. Ma, insomma, a luglio sui nostri ghiacciai c’è stata una strage, ragazzi e ragazze sono morti, il ghiacciaio che fonde è ormai l’emblema del declino inarrestabile della nostra umanità e dell’assenza di futuro dei giovani. Eppure lì Ferragni e i suoi amici sono andati. Ma non è solo l’aperitivo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) “Helicopter time” recitava la scritta sul post Instagram di pochi giorni fa di Chiara Ferragni. “E’ il momento di salire sull’elicottero”, insieme agli amici, per andare a fare unsu un (agonizzante). Un post che ha suscitato subito tantissime polemiche. Quando ho letto la notizia, in effetti, ero incredula, anche se non sono stata tra chi pensava che la fase dell’impegno politico dell’influencer, con la presa di posizione sull’aborto, avesse cambiato la natura intrinsecamente commerciale del suo impero. Ma, insomma, a luglio sui nostri ghiacciai c’è stata una strage, ragazzi e ragazze sono morti, ilche fonde è ormai l’emblema del declino inarrestabile della nostra umanità e dell’assenza di futuro dei giovani. Eppure lì Ferragni e i suoi amici sono andati. Ma non è solo l’...

FranAltomare : Chiara Ferragni, sei la mia vita. Ma c’è bisogno di qualcuno che ti dica che elicotteri e jet privati per prendere… - fanpage : #ElezioniPolitiche22 'Serve ogni voto della sinistra e degli ambientalisti di questo Paese per sconfiggere le dest… - Sinnerista : @roserome1927 Il problema è che il ruolo dell'amientalista/ promotore diritti civili da parte di questi personaggi… - anitainloop : smettetela con questi movimenti contro i jet privati i need to work bitch - giuaddo99 : RT @LucioMalan: Sebastiano Vettel che guadagna 13 milioni l’anno per guidare auto che con un litro fanno 2 chilometri e gira il mondo in je… -