Il dramma di Anna Tatangelo: "Sono stata molestata" | l'inaspettata denuncia pubblica (Di martedì 13 settembre 2022) Anna Tatangelo si è lasciata andare confessando uno spiacevole episodio di molestie sessuali vissuto in passato. La celebre cantante, con le lacrime agli occhi, ha raccontato il drammatico avvenimento, esortando a denunciare e non lasciarsi sopraffare, ma reagire come ha fatto lei. Scopriamo meglio le dinamiche dell'evento. Anna Tatangelo molestata in macchina da un uomo Anna Tatangelo si è sempre dimostrata una donna forte e con un carattere preponderante. La cantante, infatti, debuttato nel panorama musicale italiano a soli 15 anni partecipando al Festival di Sanremo, durante il quale ha vinto la categoria giovani. Anche dal punto di vista sentimentale non si è mai tirata indietro: quando c'è stato il momento di ...

