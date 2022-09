Guerra in Ucraina, Kiev avanza ancora: “Torture nei villaggi liberati” (Di martedì 13 settembre 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Al centro della conversazioni, gli ultimi sviluppi positivi della controffensiva Ucraina e la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Zelensky: “Zaporizhzhia deve tornare sotto il controllo ucraino” Il premier italiano ha ribadito a Kiev la vicinanza di Roma: L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell’Volodymyr Zelensky. Al centro della conversazioni, gli ultimi sviluppi positivi della controffensivae la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Zelensky: “Zaporizhzhia deve tornare sotto il controllo ucraino” Il premier italiano ha ribadito ala vicinanza di Roma: L'articolo proviene da Inews24.it.

_Nico_Piro_ : #12settembre la guerra in #Ucraina è finita, Kyev ha vinto, l’esercito russo è in rotta, Putin ha le ore contate, c… - federicofubini : Si è spesso detto che un regime estremamente autoritario come quello di #Putin era un regime “forte” perché può pre… - rulajebreal : Di fronte alle disfatta, i propagandisti russi si ritirano nella rabbia, vendetta e nazionalismo russo… chiedono d… - AmnestyPiemonte : RT @emanuele82: UCRAINA: la riconquista di territori a seguito della ritirata russa ha fatto emergere prove – testimonianze, filmati e foto… - IAIonline : DIFESA UE, @camporin1: FORTE INDEBOLIMENTO DEI PROGETTI DI DIFESA UE? 'Non abbiamo alcuna possibilità di essere in… -