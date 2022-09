Emma Marrone spegne la polemica: “Non si può sparire senza spiegazioni” – AUDIO (Di martedì 13 settembre 2022) Emma Marrone ha rilasciato la sua prima intervista dopo il grave lutto familiare che l’ha colpita ad inizio settembre. Ecco cosa ha raccontato la cantante pugliese riguardo sua madre e suo padre. Emma Marrone ha una forza d’animo ed una ricchezza interiore che, più che renderla una cantante, la qualificano come una giovane icona. Quando L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 13 settembre 2022)ha rilasciato la sua prima intervista dopo il grave lutto familiare che l’ha colpita ad inizio settembre. Ecco cosa ha raccontato la cantante pugliese riguardo sua madre e suo padre.ha una forza d’animo ed una ricchezza interiore che, più che renderla una cantante, la qualificano come una giovane icona. Quando L'articolo proviene da Inews24.it.

