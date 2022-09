Dl Aiuti bis, c’è l’intesa sul Superbonus in Senato (Di martedì 13 settembre 2022) Il Senato ha trovato l’intesa sul testo riformulato dell’emendamento sul Superbonus al Ddl Aiuti. Lo hanno riferito i presidenti delle commissioni Bilancio e Finanze di Palazzo Madama, e relatori del provvedimento, Daniele Pesco (Movimento 5 Stelle) e Luciano D’Alfonso (Partito democratico). Entrambi hanno espresso soddisfazione per l’accordo. Il testo, a grandi linee, sarebbe quello illustrato L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Ilha trovatosul testo riformulato dell’emendamento sulal Ddl. Lo hanno riferito i presidenti delle commissioni Bilancio e Finanze di Palazzo Madama, e relatori del provvedimento, Daniele Pesco (Movimento 5 Stelle) e Luciano D’Alfonso (Partito democratico). Entrambi hanno espresso soddisfazione per l’accordo. Il testo, a grandi linee, sarebbe quello illustrato L'articolo proviene da Inews24.it.

GianniGirotto : #superbonus 110 - sono nella riunione di maggioranza, ora vedremo le proposte del governo sugli emendamenti del DL… - fattoquotidiano : Superbonus, raggiunta l’intesa in Senato sul nuovo emendamento al decreto Aiuti bis: c’è l’ok anche del M5s - CarloCalenda : Mentre le imprese chiudono e le famiglie soffrono per il caro energia @GiuseppeConteIT e i 5S stanno bloccando il D… - Italpress : Superbonus, accordo in Senato sull’emendamento al Dl Aiuti bis - ClaudioClalup : RT @AlbertoBagnai: La riunione politica sull’Aiuti bis si avvia a concludere, fra breve la Commissione sancirà formalmente l’accordo politi… -