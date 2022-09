Tritto | Aste ITS 2022 12-13 09 | botto da 210 Mila €uero

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 settembre 2022) Mentre scriviamo, nel pomeriggio del 12 settembre, sono in corso, a Busto Arsizio, leITS di cavalli (puledri) Trottatori nati nel 2021 (generazione “F”). Fino alle ore 17, il prezzo maggiore sul martello del banditore è stato di 210.000 €uro che, nella licitazione, ha raggiunto Far Wise As. Il promettente yearlings è fratello uterino di Vivid Wise AS. L’acquirente La firma sulla fede di acquisto è quella di Gaetano Pezzone. La Genealogia di Far Wise AS Al link, è visualizzabile la discendenza genetica di FAR WISE AS . Al top su Il Corriere della Città.