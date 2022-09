Traffico Roma del 12-09-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 settembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione ancora difficoltà sulla Cassia bis Veientana appena lizzata da lavori in corso lavori che sono causa di incolonnamenti tra il raccordo anulare via della Giustiniana in direzione di Viterbo sul raccordo anulare incolonnamenti perintenso in carreggiata interna tra l’uscita Tiburtina e lo svincolo La Rustica in carreggiata esterna zona sud in coronavirus a partire ora dalla Laurentina sino alla Tuscolana critica la situazione sullaFiumicino penalizzata da un incidente che sta provocando lunghe code a partire da via Isacco Newton sino al Raccordo in direzione di Fiumicino suggeriamo a coloro che sono diretti verso Leonardo da Vinci di utilizzare un percorso alternativo sulla tangenziale code perdalla galleria Giovanni XXIII fino alla Salaria in direzione ...