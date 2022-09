Tè oolong | proprietà benefiche e controindicazioni

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il tèè un infuso che si ricava dalle foglie della Camelia Sinensis, proprio come le altre varietà di tè (nero e verde). La differenza è nella lavorazione delle foglie, che nel caso del tèvengono fatte appassire al sole prima di essere macinate. Nel caso del tè nero, invece, le foglie vengono esposte al calore solo il tempo necessario a far ossidare i margini.Il tèsi utilizza soprattutto nell’alimentazione. E’ molto apprezzato soprattutto per le suenutritive, che hanno effetti benefici sul nostro organismo.E’ un antiossidante molto potente. Grazie a polifenoli quercetina e catechina agisce sui radicali liberi e previene l’invecchiamento delle cellule e alcuni tipi di tumori. Inoltre contribuisce a ridurre il livello di colesterolo cattivo nel sangue. Alcuni studi hanno dimostrato come ...