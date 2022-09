Scuola al via per 7 milioni di bambini e ragazzi, assunti 50mila docenti (Di lunedì 12 settembre 2022) Rientro a Scuola per oltre 7 milioni di studenti di 6 regioni più la Provincia di Trento, oggi 12 settembre. Gli ultimi alunni a ricominciare le lezioni saranno i valdostani e i siciliani. La campanella è suonata stamani per 7.286.151 ragazzi e ragazze tornati sui banchi delle scuole statali nell’anno scolastico 2022/2023. In totale sono 366.310 le classi coinvolte. I primi a rientrare a Scuola sono stati, una settimana fa, lo scorso 5 settembre, gli alunni e le alunne della Provincia di Bolzano. Foto Ansa/Tino RomanoDa oggi si riparte ufficialmente, secondo i calendari predisposti a livello regionale, in Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e nella Provincia di Trento. Martedì 13 settembre, rende noto il ministero dell’Istruzione, sarà la volta di bambini e ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 12 settembre 2022) Rientro aper oltre 7di studenti di 6 regioni più la Provincia di Trento, oggi 12 settembre. Gli ultimi alunni a ricominciare le lezioni saranno i valdostani e i siciliani. La campanella è suonata stamani per 7.286.151e ragazze tornati sui banchi delle scuole statali nell’anno scolastico 2022/2023. In totale sono 366.310 le classi coinvolte. I primi a rientrare asono stati, una settimana fa, lo scorso 5 settembre, gli alunni e le alunne della Provincia di Bolzano. Foto Ansa/Tino RomanoDa oggi si riparte ufficialmente, secondo i calendari predisposti a livello regionale, in Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e nella Provincia di Trento. Martedì 13 settembre, rende noto il ministero dell’Istruzione, sarà la volta die ...

borghi_claudio : Recupero un po' di materiale di questi giorni disperso mentre guidavo dal punto A al punto B della Toscana. Cominci… - LaVeritaWeb : Partenza difficile per la scuola: al via senza 200.000 docenti. Il titolare dell’Istruzione: «Avremo tutti al loro… - CristinaDAvena : L’ho conosciuta sui libri di scuola e ammirata durante il suo lungo regno... Oggi con lei va via un pezzo della nos… - UNSIC2 : Oggi #primogiornodiscuola per molte regioni. Un rientro senza #mascherine. Che sia indice di un ritorno alla normal… - LucaGiuffre : RT @TrastevereRM: Buongiorno e buon lunedì, si torna a scuola e per tanti sarà il primo giorno...nella foto via Anicia 1970?? -