Scivola nel canale e muore | il cane fa trovare il cadavere

il Dolomiti

Un uomo di 82 anni è mortopomeriggio cadendo in un canale mentre cercava funghi ad Ardesio , in località Fontanelli. A far ritrovare il cadavere è stato il suo cane , che si è messo ad abbaiare con insistenza, attirando l'...L'uomo, appassionato di montagna,corso della salita con gli sci muniti di pelli di foca, era il quinto della fila e i componenti del gruppo procedevano tenendo una distanza di circa 10 - 20 ... Scivola nel precipizio mentre percorre la ferrata con gli amici: dopo la caduta sbatte contro un albero Un uomo di 82 anni è morto nel pomeriggio cadendo in un canale mentre cercava funghi ad Ardesio, in località Fontanelli. A far ritrovare il cadavere è stato il suo cane, che ...VENEZIA - Scivolò in un crepaccio durante un’escursione in montagna: dovrà essere risarcito dalla guida alpina che lo accompagnava, il quale decise di non legare in cordata ...