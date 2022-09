Ronaldo-Manchester United | addio rimandato a gennaio! Il suo status da ' riserva' non lo soddisfa

Pall_Gonfiato : #Ronaldo a gennaio cercherà di lasciare il #ManUtd - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Manchester United, l'addio di Cristiano Ronaldo è stato solo rimandato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Manchester United, l'addio di Cristiano Ronaldo è stato solo rimandato - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Manchester United, l'addio di Cristiano Ronaldo è stato solo rimandato - napolimagazine : DALL'INGHILTERRA - Manchester United, l'addio di Cristiano Ronaldo è stato solo rimandato -

Goal.com

Commenta per primo Secondo i media inglesi, Cristianosarebbe impaziente di lasciare ilUnited il prima possibile. In Inghilterra sono sicuri che a gennaio il portoghese spingerà ancora per l'addio.Cristianoe il Milan, Mendes prepara il grande botto a gennaio, ovviamente con Cardinale favorevole. 75% di ingaggio pagato e prestito secco. CR7 VUOLE SCAPPARE DA. Vuole il Milan e sta ... Quarta panchina di fila per Ronaldo: quarto successo per il Manchester United Cristiano Ronaldo has been criticised for taking a photo with Jordan Peterson, a controversial right-wing psychologist.Cristiano Ronaldo è rimasto al Manchester United nonostante abbia tentato in tutti i modi di "forzare" la cessione ...