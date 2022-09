Rassegna stampa di lunedì 12 settembre | l’Italvolley è campione del mondo

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoL'Italia è del di pallavolo per la quarta volta nella storia dopo 24 anni. In finale gli azzurri hanno battuto la Polonia per 3-1. Dopo aver perso il primo set i ragazzi di Fefè De Giorgi hanno vinto i tre set successivi centrando l'impresa. E poi ancora cronaca, politica, cultura e attualità: tutto sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, 122022.