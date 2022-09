Rangers-Napoli | Alvino | “Vincere per chi non potrà più esserci”

sscnapoli : ?? #RangersNapoli posticipata a mercoledì 14 settembre alle ore 21:00. Chiuso il settore ospiti. ??… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Rangers-Napoli spostata a mercoledì 14 per motivi di ordine pubblico ?? - sscnapoli : ?? #RangersNapoli, le modalità di rimborso dei tagliandi del settore ospiti. - titty_napoli : RT @sscnapoli: ?? #RangersNapoli, le modalità di rimborso dei tagliandi del settore ospiti. - cn1926it : Comune di Napoli, il consigliere: “#RangersNapoli? Sto scrivendo una lettera…” -

Commenta per primoè stata posticipata da martedì 13 settembre a mercoledì 14 . Uno spostamento che però non cambia i piani delle televisioni. La sfida sarà comunque trasmessa in diretta in chiaro da ...Martedì sarebbe dovuto scendere in campo anche il, ma la sfida in Scozia contro i Glasgowè stata rinviata di un giorno. Resta però il vantaggio nelle quote per la squadra di ...Secondo Radio Kiss Kiss il Napoli, contro i Rangers, si disporrà con l’usuale modulo (4-3-3) ma con due ballottaggi: Olivera-Mario Rui e Simeone-Raspadori. Politano sembra essere troppo in vantaggio s ...Il giornalista Carlo Alvino interviene sulla sfida di Champions tra Napoli e Glasgow Rangers che andrà in scena mercoledì ...