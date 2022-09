Paul McCartney e quell’ultimo incontro un po’ irriverente con la Regina (molto divertita)

Leggi su amica

(Di lunedì 12 settembre 2022) LaElisabetta incontra Sir(e altri artisti) nel backstage del concerto per il Giubileo di Diamanti a Buckingham Palace, nel 2012. Si festeggiano i 60 anni di regno della Queen e l’ex Beatles (classe 1942) non può mancare (foto Ansa) «Nella triste occasione della scomparsa di Sua Maestà laElisabetta II, le mie memorie tornano al passato», scrivesul suo sito, raccontando tutte le volte in cui ha incontrato The Queen. «Mi sento privilegiato per aver vissuto durante tutto il regno dellaElisabetta II. All’età di 10 anni, a Liverpool, vinsi un premio per un tema sulla monarchia britannica di cui sono quindi fan da lungo tempo. Nel 1953, quando lafu incoronata, tutti sulle nostra strade a Speke, ...