Parla il fidanzato di Cecchi Paone, Simone Antolini: “I miei vicini di punto in bianco mi schifano. Uno mi ha chieso ‘ti paga bene?’, sono stato male” (Di lunedì 12 settembre 2022) È stato paparazzato con il suo fidanzato, Alessandro Cecchi Paone e da lì si è scatenato “il finimondo”. Simone Antolini, 23 anni, si è raccontato al Corriere della Sera. Le foto uscite sul settimanale Chi che lo ritraggono in barca con il conduttore 60enne lo hanno fatto finire nel mirino dei commentatori social ma anche delle persone che vede ogni giorno: “vicini, persone che vedo tutti i giorni, hanno scritto cose orribili, che mi hanno fatto male. sono gli stessi che, per anni, ho servito al bancone. Oggi, in attesa di laurearmi, curo contabilità e amministrazione della ditta agricola di mio papà, conosco tutti e mi conoscono tutti: non mi aspettavo reazioni simili nella mia stessa comunità. Fra l’altro, è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Èpaparazzato con il suo, Alessandroe da lì si è scatenato “il finimondo”., 23 anni, si è raccontato al Corriere della Sera. Le foto uscite sul settimanale Chi che lo ritraggono in barca con il conduttore 60enne lo hanno fatto finire nel mirino dei commentatori social ma anche delle persone che vede ogni giorno: “, persone che vedo tutti i giorni, hanno scritto cose orribili, che mi hanno fattogli stessi che, per anni, ho servito al bancone. Oggi, in attesa di laurearmi, curo contabilità e amministrazione della ditta agricola di mio papà, conosco tutti e mi conoscono tutti: non mi aspettavo reazioni simili nella mia stessa comunità. Fra l’altro, è...

