Nuova chance in panchina per De Zerbi: una squadra fa sul serio! (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo aver rifiutato di prendere il posto di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna, Roberto De Zerbi potrebbe tentare una Nuova esperienza all’estero. Stando alle ultime indiscrezioni del quotidiano Tuttosport, il Brighton avrebbe messo gli occhi sull’allenatore bresciano come successore di Graham Potter, passato da poco al Chelsea. Pur di assicurarsi il tecnico inglese a seguito dell’esonero di Thomas Tuchel, i Blues hanno infatti sborsato una cifra superiore ai 20 milioni di euro per il costo della clausola rescissoria. Roberto De Zerbi Brighton Un affare impossibile da rifiutare per i Seagulls, i quali ora, nonostante il sorprendente inizio in Premier League, dove siedono momentaneamente al quarto posto in classifica, dovranno ripartire da zero. Ecco spuntare, dunque, la suggestione De ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo aver rifiutato di prendere il posto di Sinisa Mihajlovic sulladel Bologna, Roberto Depotrebbe tentare unaesperienza all’estero. Stando alle ultime indiscrezioni del quotidiano Tuttosport, il Brighton avrebbe messo gli occhi sull’allenatore bresciano come successore di Graham Potter, passato da poco al Chelsea. Pur di assicurarsi il tecnico inglese a seguito dell’esonero di Thomas Tuchel, i Blues hanno infatti sborsato una cifra superiore ai 20 milioni di euro per il costo della clausola rescissoria. Roberto DeBrighton Un affare impossibile da rifiutare per i Seagulls, i quali ora, nonostante il sorprendente inizio in Premier League, dove siedono momentaneamente al quarto posto in classifica, dovranno ripartire da zero. Ecco spuntare, dunque, la suggestione De ...

StaffBauscia : Nuova chance per Onana: domani titolare in Champions - Den96109848 : RT @MilanNewsit: Contro la Sampdoria, probabile una nuova chance dal primo per Diaz - milansette : Contro la Sampdoria, probabile una nuova chance dal primo per Diaz #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Contro la Sampdoria, probabile una nuova chance dal primo per Diaz: Brahim Diaz è destinato a guadagnarsi un'altra… - DBaruntse : @MilanNewsit Nuova chance a bambin diaz parte 2349 -