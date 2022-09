Motomondiale, GP Aragon 2022: calendario, programma, orari. Guida tv Sky e TV8 (Di lunedì 12 settembre 2022) Torna questo fine settimana il Motomondiale con il Gran Premio d’Aragon, 15mo appuntamento della stagione 2022. La battaglia è assicurata in quel nell’impianto iberico, il terzo della stagione che affrontano le due ruote dopo il GP di Spagna di Jerez della Frontera e l’evento in Catalogna a Barcellona. Il tracciato, ben conosciuto da tutti i protagonisti, ha una metratura di 5.078 metri, intervallati da 16 interessanti pieghe. La pista è oltremodo interessante con una prima parte tecnica ed un finale caratterizzata da un lungo rettilineo che conduce alle ultime due pieghe verso sinistra. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha) detta il passo nella classifica generale dopo la tappa di Misano Adriatico con 211 punti contro i 181 del nostro Francesco Bagnaia (Ducati), vincitore nelle ultime quattro competizioni. Il piemontese insegue la ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Torna questo fine settimana ilcon il Gran Premio d’, 15mo appuntamento della stagione. La battaglia è assicurata in quel nell’impianto iberico, il terzo della stagione che affrontano le due ruote dopo il GP di Spagna di Jerez della Frontera e l’evento in Catalogna a Barcellona. Il tracciato, ben conosciuto da tutti i protagonisti, ha una metratura di 5.078 metri, intervallati da 16 interessanti pieghe. La pista è oltremodo interessante con una prima parte tecnica ed un finale caratterizzata da un lungo rettilineo che conduce alle ultime due pieghe verso sinistra. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha) detta il passo nella classifica generale dopo la tappa di Misano Adriatico con 211 punti contro i 181 del nostro Francesco Bagnaia (Ducati), vincitore nelle ultime quattro competizioni. Il piemontese insegue la ...

