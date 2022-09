Mina Settembre 2: Cambio Di Programmazione Per La Prima Puntata! (Di lunedì 12 settembre 2022) Mina Settembre 2: le nuove puntate stanno per arrivare, ma la Rai ha deciso un Cambio di Programmazione per la fiction che modifica l’orario… Mina Settembre sta ormai per tornare con la sua seconda stagione. Dopo tanta attesa i telespettatori potranno tornare ad assistere alle vicende di GelsoMina, che come trapelato dovrà prendere decisioni molto importanti per la sua vita. La Rai, che aveva già preso delle decisioni sui palinsesti per Mina Settembre, ha già operato un Cambio di Programmazione. La Prima puntata andrà in onda molto presto, subito dopo il telegiornale. Mina Settembre 2: la Prima puntata in onda dopo il ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 12 settembre 2022)2: le nuove puntate stanno per arrivare, ma la Rai ha deciso undiper la fiction che modifica l’orario…sta ormai per tornare con la sua seconda stagione. Dopo tanta attesa i telespettatori potranno tornare ad assistere alle vicende di Gelso, che come trapelato dovrà prendere decisioni molto importanti per la sua vita. La Rai, che aveva già preso delle decisioni sui palinsesti per, ha già operato undi. Lapuntata andrà in onda molto presto, subito dopo il telegiornale.2: lapuntata in onda dopo il ...

