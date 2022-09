Marcello Sacchetta segue le orme di Stefano de Martino e sbarca su Rai2 in coppia con Mara Maionchi (Di lunedì 12 settembre 2022) Inizia ufficialmente oggi la nuova stagione televisiva con una novità importante che riguarda l’arrivo di Marcello Sacchetta su Rai2. Il ballerino, poi coreografo e, infine, conduttore, è pronto a seguire le orme del collega e amico Stefano de Martino sbarcando su Rai2 proprio per tenere le redini di un programma nuovo che lo vedrà al fianco di Mara Maionchi. Una coppia inedita per un programma, Nudi per La Vita, che ci terrà compagnia in prime time a partire da oggi, 12 settembre, proprio sulla rete giovane di casa Rai. Il programma avrà come protagonisti un gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Inizia ufficialmente oggi la nuova stagione televisiva con una novità importante che riguarda l’arrivo disu. Il ballerino, poi coreografo e, infine, conduttore, è pronto a seguire ledel collega e amicodendo suproprio per tenere le redini di un programma nuovo che lo vedrà al fianco di. Unainedita per un programma, Nudi per La Vita, che ci terrà compagnia in prime time a partire da oggi, 12 settembre, proprio sulla rete giovane di casa Rai. Il programma avrà come protagonisti un gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale che ...

