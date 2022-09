Lotta, Mondiali 2022: Nikoloz Kakhelashvili sfiora il bronzo nei 97 kg, eliminato Danila Sotnikov (Di lunedì 12 settembre 2022) Non si sblocca neanche al termine della terza giornata il medagliere dell’Italia ai Campionati Mondiali di Lotta 2022, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado. Nikoloz Kakhelashvili è andato molto vicino all’obiettivo, perdendo però per un’incollatura (2-1) la finale per il bronzo nella categoria olimpica dei 97 kg contro l’azero Arif Niftullayev al termine di un incontro estremamente tattico ed equilibrato. L’italo-georgiano, due volte medagliato agli Europei, aveva demolito in mattinata l’indiano Deepanshu Deepanshu ai ripescaggi guadagnandosi la possibilità di combattere per una medaglia. Epilogo amaro anche per gli altri due Lottatori italiani impegnati oggi a Belgrado, entrambi eliminati e quindi estromessi dalla zona podio. Matteo Maffezzoli è stato ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Non si sblocca neanche al termine della terza giornata il medagliere dell’Italia ai Campionatidi, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado.è andato molto vicino all’obiettivo, perdendo però per un’incollatura (2-1) la finale per ilnella categoria olimpica dei 97 kg contro l’azero Arif Niftullayev al termine di un incontro estremamente tattico ed equilibrato. L’italo-georgiano, due volte medagliato agli Europei, aveva demolito in mattinata l’indiano Deepanshu Deepanshu ai ripescaggi guadagnandosi la possibilità di combattere per una medaglia. Epilogo amaro anche per gli altri duetori italiani impegnati oggi a Belgrado, entrambi eliminati e quindi estromessi dalla zona podio. Matteo Maffezzoli è stato ...

