Le stragi di civili e le torture con l'occupazione russa, nuove scoperte nell'Est Ucraina liberata: «A Izjum 1000 morti» (Di lunedì 12 settembre 2022) Con l'avanzare delle truppe ucraine, che stanno riconquistando alcune zone precedentemente occupate dall'esercito russo nell'Est del Paese, inizia anche il triste bilancio dei danni e delle vittime nelle zone liberate. A Izjum, il principale dei centri riconquistati dalle forze di Kiev nell'oblast di Kharkiv, sarebbero morti almeno 1000 abitanti e l'80 per cento degli edifici sarebbe stato distrutto, mentre il sistema di riscaldamento è stato gravemente danneggiato durante la permanenza dell'esercito russo. Ad annunciarlo il consigliere comunale Maksym Strelnikov, citato dalla Cnn: «Le informazioni sulle vittime dell'occupazione devono essere chiarite, perché gli invasori hanno cercato di nascondere i loro crimini», ha detto. A Zaliznychne, un villaggio a metà strada tra Izjum e ... Leggi su open.online

