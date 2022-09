L’attesa per l’inflazione Usa mette le ali alle Borse, Milano chiude a +2,3% (Di lunedì 12 settembre 2022) I mercati scommettono sul picco ormai raggiunto dell’indice dei prezzi (il cui dato-chiave è atteso per domani). Il gas chiude sotto 200 euro al MWh ad Amsterdam, euro ai massimi da metà agosto Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 12 settembre 2022) I mercati scommettono sul picco ormai raggiunto dell’indice dei prezzi (il cui dato-chiave è atteso per domani). Il gassotto 200 euro al MWh ad Amsterdam, euro ai massimi da metà agosto

