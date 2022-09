La pensione di un convivente può limitare la propria?

Il Salvagente

...per soggetti che da 6 mesi hanno a che fare con l'assistenza di un parente disabilee a ... La soglia dei 35 anni non basta allaanticipata ordinaria che necessita di 42,10 anni di ...Hanno diritto a ricevere laindiretta come superstiti: coniuge ounito civilmente; coniuge separato; coniuge divorziato a condizione di essere titolare dell'assegno divorzile, che ... Unioni civili, cosa dice la legge italiana sui diritti dei successori Come andare in pensione anticipata con 1.500 euro al mese. Chi ne ha diritto e per quanto tempo si percepisce l'assegno.La pensione anticipata spetta anche ai titolari della 104 ed ai suoi familiari più stretti. Vediamo quando e quali requisiti rispettare ...