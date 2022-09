(Di lunedì 12 settembre 2022) Contenuti esplicitamente erotici e chat a sfondo. A tutto ciò si uniscono altre accuse, come quella di incontri con alcuni ragazzi – suoi– all’esterno delle mura scolastiche. Undiche insegnava in un istituto superiore diè stato, ora è ai domiciliari, pernei confronti di minori. L’uomo era stato sospeso dall’insegnamento già lo scorso anno, dopo che uno dei ragazzi aveva trovato il coraggio di denunciare il tutto, raccontare cosa riceveva sul suo smartphone da quel docente e segnalare l’accaduto alla dirigenza scolastica.persu minori Poi, ...

neXtquotidiano : Il professore di religione di Piacenza arrestato con l’accusa di violenza sessuale verso gli studenti - infoitinterno : Violenza sessuale sugli alunni minorenni, arrestato un professore di religione - infoitinterno : Professore di religione invia video porno a studenti/ Incontri in privato - infoitinterno : Piacenza, arrestato professore di religione per violenza sessuale - ignotus_2 : Un professore di religione è stato arrestato a Piacenza. Egli è stato accusato di violenza sessuale nei confronti d… -

Messaggi e video hard inviati sui cellulari degli studenti minorenni e, in almeno due casi, incontri privati fuori dalla scuola. Sono le accuse rivolte nei confronti di undidi un istituto superiore di Piacenza, che era stato sospeso dal servizio nel febbraio 2021 quando la storia era emersa, e che è stato arrestato. Secondo quanto riporta il ...Messaggi e video hard inviati sui cellulari degli studenti minorenni e, in almeno due casi, incontri privati fuori dalla scuola. Sono le accuse rivolte nei confronti di undidi un istituto superiore di Piacenza, che era stato sospeso dal servizio nel febbraio 2021 quando la storia era emersa, e che è stato arrestato. L'uomo si trova da giugno agli ...L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla giornata di relax al mare trascorsa dai rosanero. Un giorno di pausa, prima di tornare oggi al lavoro per preparare la delicata trasfer ...Avrebbe inviato messaggi e video hard sui telefoni di alcuni studenti, ma non solo. In due occasioni ci sarebbero stati anche degli incontri privati. Sono le accuse mosse ad un professore di religione ...