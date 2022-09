“Il Bi-Test potrebbe aver restituito un risultato sbagliato?” (Di lunedì 12 settembre 2022) Buon pomeriggio dottore, le chiedo un consiglio. Ho una gravidanza partita gemellare bicoriale biamniotica, ma all’ottava settimana ho perso uno dei due. Adesso sono alla 15esima settimana. Ho fatto la translucenza più prelievo di sangue e il feto morto si sta riassorbendo da solo, ed era di 5 mm. Mentre quello vivo dall’ecografia è risultato tutto nella norma con una CRL di 70 mm. Dal prelievo è risultato un rischio alto di trisomia 18 ovvero 1:139, e mi consigliano di fare l’amniocentesi! È possibile che avendo ancora il feto morto l’esame del sangue sia falsato? La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 12 settembre 2022) Buon pomeriggio dottore, le chiedo un consiglio. Ho una gravidanza partita gemellare bicoriale biamniotica, ma all’ottava settimana ho perso uno dei due. Adesso sono alla 15esima settimana. Ho fatto la translucenza più prelievo di sangue e il feto morto si sta riassorbendo da solo, ed era di 5 mm. Mentre quello vivo dall’ecografia ètutto nella norma con una CRL di 70 mm. Dal prelievo èun rischio alto di trisomia 18 ovvero 1:139, e mi consigliano di fare l’amniocentesi! È possibile che avendo ancora il feto morto l’esame del sangue sia falsato? La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

