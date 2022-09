Elezioni, Cacciari: ‘Sputare sangue? Può essere amichevole ma non in campagna elettorale’ (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Continua fra toni esacerbati la campagna elettorale con l’ultimo botta e risposta tra il governatore della Puglia, Michele Emiliano e la leader di Fdi Giorgia Meloni che ha criticato quanto affermato da Emiliano, in chiusura del suo dibattito elettorale dal palco del Pd, a proposito del fatto che la destra dovrà “sputare sangue” prima di avere successo in Puglia. “Lo ha detto sul serio? Sputare sangue? Questa è una campagna elettorale in cui non c’è assolutamente niente, promesse insensate da una parte e dall’altra, prive di qualunque copertura e di qualunque buon senso economico e finanziario”, interviene con l’Adnkronos il filosofo Massimo Cacciari, ex professore ordinario di Estetica e sindaco di Venezia, che senza mezzi termini afferma: “Sparano cazzate e a volte sproloquiano anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Continua fra toni esacerbati laelettorale con l’ultimo botta e risposta tra il governatore della Puglia, Michele Emiliano e la leader di Fdi Giorgia Meloni che ha criticato quanto affermato da Emiliano, in chiusura del suo dibattito elettorale dal palco del Pd, a proposito del fatto che la destra dovrà “sputare” prima di avere successo in Puglia. “Lo ha detto sul serio? Sputare? Questa è unaelettorale in cui non c’è assolutamente niente, promesse insensate da una parte e dall’altra, prive di qualunque copertura e di qualunque buon senso economico e finanziario”, interviene con l’Adnkronos il filosofo Massimo, ex professore ordinario di Estetica e sindaco di Venezia, che senza mezzi termini afferma: “Sparano cazzate e a volte sproloquiano anche ...

