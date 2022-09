Da Netflix a Warner: prezzi più bassi e pubblicità per aumentare i ricavi (Di lunedì 12 settembre 2022) Lo streaming si è deciso a puntare forte sulla pubblicità. Per sostenere i costi delle produzioni e integrare i ricavi dagli abbonamenti, le maggiori società operanti nel settore hanno deciso di puntare su sottoscrizioni low cost in cambio di spot. Si stima – scrive L’Economia del Corriere – che nei prossimi cinque anni le inserzioni L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 12 settembre 2022) Lo streaming si è deciso a puntare forte sulla. Per sostenere i costi delle produzioni e integrare idagli abbonamenti, le maggiori società operanti nel settore hanno deciso di puntare su sottoscrizioni low cost in cambio di spot. Si stima – scrive L’Economia del Corriere – che nei prossimi cinque anni le inserzioni L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

