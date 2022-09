Così la crescita del M5s nei sondaggi al Sud fa sperare il Pd nella non-vittoria del centrodestra (Di lunedì 12 settembre 2022) La crescita del Movimento 5 Stelle nei sondaggi fa sorridere il Partito Democratico. Che comincia a vedere dietro l’affermazione dei grillini al Sud la possibilità di arrivare a un quasi-pareggio elettorale. Un retroscena di Repubblica racconta oggi che tutti gli occhi sono puntati sulla Puglia. La “Stalingrado d’Italia” – come l’ha soprannominata il presidente Emiliano – è l’avamposto di una rimonta importante del M5s. Che però sembra raccogliere consensi tra gli astenuti e tra chi aveva deciso di votare centrodestra. E questo potrebbe rimettere in discussione la vittoria di Salvini, Meloni e Berlusconi nei collegi uninominali del Rosatellum della regione. E quello che vale per la Puglia, aggiunge il Corriere della Sera, vale anche per il resto del Sud. Per questo è arrivata la concentrazione di tappe della campagna ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 settembre 2022) Ladel Movimento 5 Stelle neifa sorridere il Partito Democratico. Che comincia a vedere dietro l’affermazione dei grillini al Sud la possibilità di arrivare a un quasi-pareggio elettorale. Un retroscena di Repubblica racconta oggi che tutti gli occhi sono puntati sulla Puglia. La “Stalingrado d’Italia” – come l’ha soprannominata il presidente Emiliano – è l’avamposto di una rimonta importante del M5s. Che però sembra raccogliere consensi tra gli astenuti e tra chi aveva deciso di votare. E questo potrebbe rimettere in discussione ladi Salvini, Meloni e Berlusconi nei collegi uninominali del Rosatellum della regione. E quello che vale per la Puglia, aggiunge il Corriere della Sera, vale anche per il resto del Sud. Per questo è arrivata la concentrazione di tappe della campagna ...

