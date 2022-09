US Open 2022, la Finale Alcaraz-Ruud sarà unica: una svolta per il tennis o una transizione? (Di domenica 11 settembre 2022) Signori, a New York si fa la storia. La Finale degli US Open 2022 tra Carlos Alcaraz e Casper Ruud sarà qualcosa di unico nel suo genere. Non ci sono precedenti nel tabellone maschile di due tennisti, non al vertice della classifica mondiale, che grazie al successo nel Slam potranno fregiarsi anche del n.1 ATP. Una sfida dunque speciale tra due giocatori appartenenti alla nuova generazione: Alcaraz, classe 2003, è il finalista più giovane a New York dai tempi di Pete Sampras nel 1990; Ruud, classe 1998, a soli 23 anni è al secondo atto conclusivo in un Major dopo quello a Parigi di quest’anno. Dall’esito di questo incontro, lunedì 12 settembre, sapremo chi comanderà il tennis. La domanda, però, che tutti si fanno è la ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Signori, a New York si fa la storia. Ladegli UStra Carlose Casperqualcosa di unico nel suo genere. Non ci sono precedenti nel tabellone maschile di dueti, non al vertice della classifica mondiale, che grazie al successo nel Slam potranno fregiarsi anche del n.1 ATP. Una sfida dunque speciale tra due giocatori appartenenti alla nuova generazione:, classe 2003, è il finalista più giovane a New York dai tempi di Pete Sampras nel 1990;, classe 1998, a soli 23 anni è al secondo atto conclusivo in un Major dopo quello a Parigi di quest’anno. Dall’esito di questo incontro, lunedì 12 settembre, sapremo chi comanderà il. La domanda, però, che tutti si fanno è la ...

