Terremoto oggi in Papua Nuova Guinea, la scossa di magnitudo 7.6 (Di domenica 11 settembre 2022) Un Terremoto di magnitudo 7,6 ha scosso la Papua Nuova Guinea nelle prime ore di oggi. Il sisma, con epicentro a circa 67 chilometri a est di Kainantu, si è verificato a una profondità di 61 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 settembre 2022) Undi7,6 ha scosso lanelle prime ore di. Il sisma, con epicentro a circa 67 chilometri a est di Kainantu, si è verificato a una profondità di 61 ...

SkyTG24 : Terremoto in Papua Nuova Guinea, scossa di magnitudo 7.4: un morto e diversi feriti - ledicoladelsud : Terremoto oggi in Papua Nuova Guinea, la scossa di magnitudo 7.6 - italiaserait : Terremoto oggi in Papua Nuova Guinea, la scossa di magnitudo 7.6 - JeanGab63523069 : RT @korolevamargot: Fuggire in Papua Nuova Guinea? Escluso! Anche oggi un terremoto di 7.4. #terremoti #cosaguardo #eppuretrema - News24Italy : #Terremoto oggi in Papua Nuova Guinea, la scossa di magnitudo 7.6 -