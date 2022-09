Spoleto | successo per la soprano pugliese Elena Finelli Originaria di Gioia del Colle

(Di domenica 11 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Lunghi applausi al Caio Melisso per gli Intermezzi del ‘700 – quest’anno in scena con L’ammalato immaginario di Leonardo Vinci e La franchezza delle donne di Giuseppe Sellitti – seguiranno due repliche questa sera 10 settembre alle ore 21.00 e domani 11 settembre alle ore 17.00. Anche quest’anno, la comicità senza tempo degli intermezzi napoletani – nato con l’obiettivo di intrattenere durante le rappresentazioni di opere serie – ha entusiasmato i numerosi spettatori presenti in teatro. È incredibile quanto queste perle del patrimonio musicale italiano, semplici e leggere, abbiano conservato tutto il loro fascino, e, ora come allora, sappiano coinvolgere il pubblico in modo unico. Sapiente e vivace la direzione di Pierfrancesco Borrelli, alla guida dell’Ensemble strumentale del Teatro Lirico di; di grande ...

