Sesso lo stesso giorno con due uomini diversi: nati due gemelli da due padri diversi (Di domenica 11 settembre 2022) Una donna ha partorito due gemelli nati da due padri diversi. È quanto è avvenuto a Mineiros, nel sud-ovest di Goiás, in Brasile, a una 19enne brasiliana che ha raccontato la sua storia al quotidiano locale Globo, come riferisce la Cnbc. Si tratta di un raro caso di superfecondazione eteroparentale: ad oggi si contano solo 21 casi al mondo. Il fatto si può verificare quando la madre rilascia ovuli multipli e quando ha rapporti sessuali con due uomini nello stesso periodo. La donna ha scoperto che i suoi bambini sono figli di due uomini diversi quando ha deciso di fare il test del Dna per capire quale fosse il padre. Dal risultato della analisi è emersa la compatibilità solo di uno dei due gemelli. A ... Leggi su tpi (Di domenica 11 settembre 2022) Una donna ha partorito dueda due. È quanto è avvenuto a Mineiros, nel sud-ovest di Goiás, in Brasile, a una 19enne brasiliana che ha raccontato la sua storia al quotidiano locale Globo, come riferisce la Cnbc. Si tratta di un raro caso di superfecondazione eteroparentale: ad oggi si contano solo 21 casi al mondo. Il fatto si può verificare quando la madre rilascia ovuli multipli e quando ha rapporti sessuali con duenelloperiodo. La donna ha scoperto che i suoi bambini sono figli di duequando ha deciso di fare il test del Dna per capire quale fosse il padre. Dal risultato della analisi è emersa la compatibilità solo di uno dei due. A ...

fanpage : Peppa Pig introduce per la prima volta una coppia di genitori dello stesso sesso in una puntata dello show. Era già… - somethnstupid : twitterini fanno sempre lo stesso tweet tipo 'i ragazzi in camicia il sesso' OGNI SANTA SETTIMANA raga basta abbiam… - Merypiccolo : Io non capisco come si possa parlare di idee o pareri quando si tratta di diritti. A te persona X cazzo interessa… - GrEtA0504 : vivendo in un mondo in cui sembra più facile spiegare l'esistenza di un Dio onnipotente piuttosto che l'amore tra d… - LorenzoMiglior1 : RT @giumetric: Le famiglie con genitori dello stesso sesso esistono e sono famiglie a tutti gli effetti. Fatevene una cazzo di ragione. #… -