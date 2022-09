Riconoscete questa tenera bimba? Oggi è un’icona della tv: ecco di chi si tratta (Di domenica 11 settembre 2022) Riuscite a riconoscere chi è questa bimba in foto? Si tratta di una donna famosissima che negli ultimi anni, grazie al web, ha spopolato anche in tv Avete capito chi è la bambina in foto? Oggi è seguitissima su Instagram e da qualche anno anche in televisione. E’ nata del 1972 a Porto San Giorgio, nelle Marche. Nella fotografia era davvero molto piccola e, per questo, non è facilissimo capire di chi stiamo parlando. (Foto web)Possiamo dirvi che è sposata con un uomo di nome Marco, il quale è fondamentale nel suo lavoro. Lei ama tantissimo stare al contatto con la natura, gli animali e la cucina. Proprio la cucina è il suo punto forte, tant’è che grazie ad essa è divenuta famosa in tutta Italia. Insomma avete capito di chi stiamo parlando? Eh sì, la tenera bambina in foto non è altro ... Leggi su kronic (Di domenica 11 settembre 2022) Riuscite a riconoscere chi èin foto? Sidi una donna famosissima che negli ultimi anni, grazie al web, ha spopolato anche in tv Avete capito chi è la bambina in foto?è seguitissima su Instagram e da qualche anno anche in televisione. E’ nata del 1972 a Porto San Giorgio, nelle Marche. Nella fotografia era davvero molto piccola e, per questo, non è facilissimo capire di chi stiamo parlando. (Foto web)Possiamo dirvi che è sposata con un uomo di nome Marco, il quale è fondamentale nel suo lavoro. Lei ama tantissimo stare al contatto con la natura, gli animali e la cucina. Proprio la cucina è il suo punto forte, tant’è che grazie ad essa è divenuta famosa in tutta Italia. Insomma avete capito di chi stiamo parlando? Eh sì, labambina in foto non è altro ...

barla_toni : RT @PBerizzi: Leggo tweet esponenti di FdI, da Meloni ai colonnelli, preoccupati per clima d'odio violenza ecc per volantino presunte Br. R… - RBeccarello : RT @PBerizzi: Leggo tweet esponenti di FdI, da Meloni ai colonnelli, preoccupati per clima d'odio violenza ecc per volantino presunte Br. R… - fabiopedone1969 : RT @PBerizzi: Leggo tweet esponenti di FdI, da Meloni ai colonnelli, preoccupati per clima d'odio violenza ecc per volantino presunte Br. R… - alerus15 : RT @PBerizzi: Leggo tweet esponenti di FdI, da Meloni ai colonnelli, preoccupati per clima d'odio violenza ecc per volantino presunte Br. R… - biabon : RT @PBerizzi: Leggo tweet esponenti di FdI, da Meloni ai colonnelli, preoccupati per clima d'odio violenza ecc per volantino presunte Br. R… -