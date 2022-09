Rangers-Napoli posticipata di 24 ore: come cambia la programmazione tv (Di domenica 11 settembre 2022) Per motivi di ordine pubblico l'Uefa ha deciso lo spostamento a mercoledì del match, inizialmente in programma martedì alle ore 21 all'Ibrox Stadium di Glasgow Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 settembre 2022) Per motivi di ordine pubblico l'Uefa ha deciso lo spostamento a mercoledì del match, inizialmente in programma martedì alle ore 21 all'Ibrox Stadium di Glasgow

sscnapoli : ?? #RangersNapoli posticipata a mercoledì 14 settembre alle ore 21:00. Chiuso il settore ospiti. ??… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Rangers-Napoli spostata a mercoledì 14 per motivi di ordine pubblico ?? - sscnapoli : ??? #RangersNapoli sarà diretta dall’arbitro spagnolo Lahoz - Paolo_Bargiggia : Champions League – Rangers-Napoli, cambia la data: le ultime - RSIsport : ? La sfida di Champions League tra Glasgow Rangers e Napoli in programma per martedì verrà disputata il mercoledì p… -