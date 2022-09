Quel cronista del Tg1 è una spia dei russi | Mattia Sorbi | un caso internazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 settembre 2022) Ha rotto il silenzio ufficialmente utilizzando quei canali social su cui è diventato in breve tempo un idolo del web e uno dei giornalisti più noti per il suo lavoro in Ucraina da febbraio ad oggi. Con tanto di sfottò. Ora,, freelance ma collaboratore assiduo di Repubblica, RaiUno e Radio24, dopo essere sopravvissuto all'esplosione di una mina detonata mentre era in viaggio verso Aleksandrovka, sul fronte meridionale in circostanze ancora avvolte nel mistero, è ricoverato in una delle strutture sanitarie controllate dai, ed è accusato dalle autorità ucraine di essere un "agente" che fa propaganda per i. Sul suo profilo Facebook scrive: «Cari amici, grazie moltissime per la vostra solidarietà e per tutto l'affetto che state dimostrando in questi giorni, preoccupati per la mia assenza di ...