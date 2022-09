Milan, Messias apre le danze a Marassi: stadio talismano per il brasiliano (Di domenica 11 settembre 2022) Lo stadio Marassi per Messias è un vero e proprio portafortuna, il brasiliano ha trovato il suo terzo gol in maglia rossonero a Genova Lo stadio Marassi per Messias è un vero e proprio portafortuna, il brasiliano ha trovato il suo terzo gol in maglia rossonero a Genova. Un caso o forse no, perché il 50% delle reti con la maglia del Milan di Messias sono arrivate proprio a Marassi. Gol contro la Sampdoria dopo la doppietta al Genoa dello scorso campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Loperè un vero e proprio portafortuna, ilha trovato il suo terzo gol in maglia rossonero a Genova Loperè un vero e proprio portafortuna, ilha trovato il suo terzo gol in maglia rossonero a Genova. Un caso o forse no, perché il 50% delle reti con la maglia deldisono arrivate proprio a. Gol contro la Sampdoria dopo la doppietta al Genoa dello scorso campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

OptaPaolo : 6 - Quello di Junior Messias al 6º minuto è il gol più veloce del Milan in Serie A dallo scorso 19 febbraio contro… - gippu1 : Sesto gol di #Messias in serie A con il Milan, il quarto a una squadra di Genova #SampdoriaMilan - SkySport : SAMPDORIA-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? #Messias (6’) ? #Djuricic (57’) ? rig. #Giroud (67’) ? SERIE A - 6^ giorna… - PoliSacramento1 : Siete fissati col Milan. Non hanno favori arbitrali fintantoché noi non riusciamo a vincere. Pensate all’Inter perc… - Retuittocose : RT @Krunic_falso_9: Stasera ho giocato la vittoria del Milan e Walter Junior marcatore, @messias vedi di non deludermi bastardo perché è la… -