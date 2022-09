Lorenzo Insigne, momento delicato: arriva il gesto inatteso (Di domenica 11 settembre 2022) . Il campione ex Napoli sta vivendo un momento particolare della sua vita privata. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Insigne ha avuto un impatto importante nella sua nuova realtà di Toronto, club canadese che nutre delle speranze importanti per il futuro. La società ha voluto investire Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 11 settembre 2022) . Il campione ex Napoli sta vivendo unparticolare della sua vita privata. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMha avuto un impatto importante nella sua nuova realtà di Toronto, club canadese che nutre delle speranze importanti per il futuro. La società ha voluto investire Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

GoalItalia : Lorenzo 'il Magnifico' Insigne continua a dipingere calcio in MLS ?? - PepponeCuore89 : A me non è mai piaciuto come giocatore nè come carattere, ma non accetto leggere offese o insulti. Li reputo stupid… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Atlanta United-Toronto 4-2: si complicano i playoff: Atlanta United-Tor… - emiliagagliardi : Forza Lorenzo @Lor_Insigne - LuigiGravagnone : RT @doubleG____: non so cosa stia succedendo a Lorenzo Insigne e alla sua famiglia, ma gli auguro di risolvere tutto nel miglior modo possi… -