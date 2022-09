L’altro 11 settembre e il golpe reazionario di Pinochet | “Fu un esperimento ultraliberista che anticipò la Gran Bretagna di Thatcher”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 settembre 2022) Salvador Allende, socialista, vince le elezioni nel 1970 in Cile con il 36% dei voti e come leader della coalizione Unidad Popular. Il nuovo governo promuove un’ampia politica di riforme sociali ed economiche per superare alcune ingiustizie sociali: su tutte, le terribili condizioni di vita dei minatori che lavorano per ledi multinazionali americane; ma anche le condizioni della popolazione rurale e delle periferie urbane. Siamo nel contesto della piena Guerra Fredda e questo tipo di riformismo attivo e radicale aliena ad Allende le simpatie statunitensi e quelle della borghesia nazionale. È una situazione sociale turbolenta cui, nel 1973, si accompagna una forte crisi economica. Il generale Augusto, quindi, si pone alla guida di unmilitare e l’11il palazzo presidenziale della Moneda, ...