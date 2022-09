Glasgow Rangers-Napoli che caos: vietata ai tifosi ospiti, c’è chi è già in viaggio (Di domenica 11 settembre 2022) Glasgow Rangers-Napoli di Champions League è stata posticipata al 14 settembre, ma sarà anche vietata ai tifosi ospiti. La decisione della UEFA è ufficiale, non solo Rangers-Napoli sarà posticipata. Ma i tifosi ospiti non potranno assistere al match. Rangers-Napoli: vietata ai tifosi azzurri. Il comunicato ufficiale “In seguito alle disposizione della Uefa appena comunicata, la gara di Champions League Glasgow Rangers-Napoli prevista *per martedì 13 settembre alle ore 21:00 è stata posticipata a Mercoledì 14 settembre alle ore 21:00 CET. Lo slittamento dell’incontro è dovuto alle limitazioni del ... Leggi su napolipiu (Di domenica 11 settembre 2022)di Champions League è stata posticipata al 14 settembre, ma sarà ancheai. La decisione della UEFA è ufficiale, non solosarà posticipata. Ma inon potranno assistere al match.aiazzurri. Il comunicato ufficiale “In seguito alle disposizione della Uefa appena comunicata, la gara di Champions Leagueprevista *per martedì 13 settembre alle ore 21:00 è stata posticipata a Mercoledì 14 settembre alle ore 21:00 CET. Lo slittamento dell’incontro è dovuto alle limitazioni del ...

sscnapoli : ?? #RangersNapoli biglietti in vendita da domani alle 15:00. Le modalità di acquisto dei tagliandi ?? - LaStampa : Glasgow Rangers-Napoli posticipata a mercoledì alle 21 - napolipiucom : Glasgow Rangers-Napoli che caos: vietata ai tifosi ospiti, c'è chi è già in viaggio #ChampionsLeague… - Eurosport_IT : È ufficiale lo spostamento della gara del Napoli in Champions League: si gioca mercoledì 14 settembre ????? #UCL |… - sportli26181512 : Glasgow Rangers-Napoli di Champions League spostata a mercoledì 14 settembre: La partita del Napoli in Scozia è sta… -