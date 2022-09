Covid | 12 317 contagiati nelle 24 ore 34 decessi

(Di domenica 11 settembre 2022) Sono 12.317 ida- 19ultime 24 ore secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 34 i. 25.371 i guariti. In lieve aumento il numero dei ricoverati in ...

LaStampa : Covid, il bollettino dell’11 settembre: 12.317 casi nuovi e 34 morti. Il tasso di positività all’11,3% - News24_it : Covid: 34 morti, 12.317 positivi. Tasso all'11,3% - UnioneSarda : #Covid19: in #Italia 34 morti nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono 12.317 - ledicoladelsud : Covid oggi Italia, 12.317 contagi e 34 morti: bollettino 11 settembre - Ecate31 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 12.317 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salu… -

Sono 12.i nuovi casi, contro i 15.565 di ieri, secondo il bollettino di oggi diffuso dal ministero della Salute. In aumento le vittime: 34 oggi, rispetto alle 18 di ieri. E crescono anche le terapie ...Sono 12.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 15.565. Le vittime sono 34, in aumento rispetto alle 18 di ieri. Il ...Nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi casi accertati di positività al Covid-19 sono stati 12.317 (ieri 15.565), i morti 34, in aumento rispetto ai 18 di ier ...(Adnkronos) – Sono 12.317 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 11 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministe ...