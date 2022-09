BUNDESLIGA, IL FRIBURGO PER CONTINUARE A VOLARE (Di domenica 11 settembre 2022) Il FRIBURGO, ha iniziato la sua stagione nel migliore dei modi: in campionato, ha ottenuto dodici punti in cinque partite, perdendo solamente la partita casalinga contro il Borussia Dortmund; in Europa league, la squadra tedesca, ha battuto 2-1 il Qarabag nella prima partita della stagione. La squadra di Christian Streich, l’attuale allenatore più longevo della BUNDESLIGA, nella sesta giornata di campionato, ospiterà in casa il Borussia Monchengladbach. Nella scorsa giornata, per il Borussia, è arrivata la prima sconfitta in questo campionato. La squadra di Farke, dopo aver giocato una buona partita, si è dovuta arrendere al bellissimo gol del Mainz arrivato su calcio di punizione; a causa di questa sconfitta, il Borussia è all’ottavo posto in classifica a quattro punti di distanza dal FRIBURGO. Il Borussia Monchengladbach, nelle due ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 11 settembre 2022) Il, ha iniziato la sua stagione nel migliore dei modi: in campionato, ha ottenuto dodici punti in cinque partite, perdendo solamente la partita casalinga contro il Borussia Dortmund; in Europa league, la squadra tedesca, ha battuto 2-1 il Qarabag nella prima partita della stagione. La squadra di Christian Streich, l’attuale allenatore più longevo della, nella sesta giornata di campionato, ospiterà in casa il Borussia Monchengladbach. Nella scorsa giornata, per il Borussia, è arrivata la prima sconfitta in questo campionato. La squadra di Farke, dopo aver giocato una buona partita, si è dovuta arrendere al bellissimo gol del Mainz arrivato su calcio di punizione; a causa di questa sconfitta, il Borussia è all’ottavo posto in classifica a quattro punti di distanza dal. Il Borussia Monchengladbach, nelle due ...

