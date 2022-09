Brendan Fraser, fragile e umano outsider di Hollywood: la rinascita di un beniamino (Di domenica 11 settembre 2022) Darren Aronofsky ha fortemente voluto Brendan Fraser per il suo The Whale, che ha presentato in concorso a Venezia 79, e potrebbe ora valere all'interprete de La Mummia una prima candidatura agli Oscar e forse addirittura la vittoria. Più della storia di Keanu Reeves, che mai a onor del vero è scomparso dal radar Hollywoodiano e dal cuore dei fan e appassionati, quella di Brendan Fraser rappresenta concretamente un vero e proprio rinascimento attoriale e dunque lavorativo, un "breniaissance" a tutto tondo a cui stiamo assistendo in questo ultimo periodo cinematografico. La presentazione di The Whale di Darren Aronofsky a Venezia 79 e la standing ovation per quello che già in molti definiscono il ruolo della vita dell'interprete, a cui lo stesso dice "di aver dato tutto se stesso", ne è una chiara ed ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 settembre 2022) Darren Aronofsky ha fortemente volutoper il suo The Whale, che ha presentato in concorso a Venezia 79, e potrebbe ora valere all'interprete de La Mummia una prima candidatura agli Oscar e forse addirittura la vittoria. Più della storia di Keanu Reeves, che mai a onor del vero è scomparso dal radariano e dal cuore dei fan e appassionati, quella dirappresenta concretamente un vero e proprio rinascimento attoriale e dunque lavorativo, un "breniaissance" a tutto tondo a cui stiamo assistendo in questo ultimo periodo cinematografico. La presentazione di The Whale di Darren Aronofsky a Venezia 79 e la standing ovation per quello che già in molti definiscono il ruolo della vita dell'interprete, a cui lo stesso dice "di aver dato tutto se stesso", ne è una chiara ed ...

DoliverLevine : RT @_pacificic: Io voglio un bene assurdo a Brendan Fraser e sono davvero troppo contenta del suo ritorno e dell'afferto che sta ricevendo.… - FuckHater83 : RT @_pacificic: Io voglio un bene assurdo a Brendan Fraser e sono davvero troppo contenta del suo ritorno e dell'afferto che sta ricevendo.… - _pacificic : Io voglio un bene assurdo a Brendan Fraser e sono davvero troppo contenta del suo ritorno e dell'afferto che sta ri… - mvedicine : io già lo so che brendan fraser verrà snobbato malissimo da tutti i premi di quest’anno è già lo so che mi dovrò incazzare - infoitcultura : The Whale: di cosa parla il film con Brendan Fraser a Venezia 79 -