Allagamenti e morti in Pakistan, la catastrofe nel Paese mostra le drammatiche conseguenze del cambiamento climatico. Ma i governi restano inermi (Di domenica 11 settembre 2022) Allagamenti e morti in Pakistan: la drammatica situazione esistente nel Paese mostra le conseguenze del cambiamento climatico. Nonostante gli appelli che giungono dal mondo intero, però, i governi restano inermi e scelgono di ignorare il problema piuttosto che affrontarlo. Allagamenti e morti in Pakistan, la catastrofe nel Paese mostra le drammatiche conseguenze del cambiamento climatico Nel 2010, i fenomeni climatici catastrofici che caratterizzarono la stagione dei monsoni in Pakistan vennero descritti come uno di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 11 settembre 2022)in: la drammatica situazione esistente nelledel. Nonostante gli appelli che giungono dal mondo intero, però, ie scelgono di ignorare il problema piuttosto che affrontarlo.in, lanelledelNel 2010, i fenomeni climatici catastrofici che caratterizzarono la stagione dei monsoni invennero descritti come uno di ...

