Windows 11 si prepara a Moment 1 e 2, i prossimi aggiornamenti che daranno una svolta al OS: cosa offrono? (Di sabato 10 settembre 2022) Previsti tra Settembre, Ottobre e fine anno i nuovi importanti aggiornamenti per Windows 11: il nuovo update è stato battezzato 22H2 e, con ogni probabilità, verrà organizzato in due lanci, uno più corposo ed uno più leggero, in due Momenti diversi, per un look rinnovato, nuove funzioni e maggior sicurezza. Scopriamo tutti i dettagli. Tutti i nuovi aggiornamenti del sistema operativo di Windows 11 dovrebbero essere lanciati entro la fine dell’anno – ComputerMagazine.itL’aggiornamento 22H2 per Windows 11 é in arrivo. E, con ogni probabilità, verrà realizzato in tre fasi distinte: la prima, prevista per il 20 Settembre, coinciderà con la fase di aggiornamento più corposa, con l’aggiunta di nuove funzioni di sicurezza e l’adozione dei principi grafici di Fluent Design per la nuova ... Leggi su computermagazine (Di sabato 10 settembre 2022) Previsti tra Settembre, Ottobre e fine anno i nuovi importantiper11: il nuovo update è stato battezzato 22H2 e, con ogni probabilità, verrà organizzato in due lanci, uno più corposo ed uno più leggero, in duei diversi, per un look rinnovato, nuove funzioni e maggior sicurezza. Scopriamo tutti i dettagli. Tutti i nuovidel sistema operativo di11 dovrebbero essere lanciati entro la fine dell’anno – ComputerMagazine.itL’aggiornamento 22H2 per11 é in arrivo. E, con ogni probabilità, verrà realizzato in tre fasi distinte: la prima, prevista per il 20 Settembre, coinciderà con la fase di aggiornamento più corposa, con l’aggiunta di nuove funzioni di sicurezza e l’adozione dei principi grafici di Fluent Design per la nuova ...

C0d3r_ : Windows 11, #Microsoft prepara la rivoluzione per gli aggiornamenti: le novità in arrivo - Roby_Passarelli : Windows 11, Microsoft prepara la rivoluzione per gli aggiornamenti: le novità in arrivo -