Torta di mele in 5 minuti la fai | 25 minuti di cottura | Tanto cremosa da sciogliersi in bocca

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 10 settembre 2022) Se ami i dolci allesei capitato nel posto giusto! In questa pagina è possibile trovare la ricetta di unasoffice ripiena didecisamente deliziosa e irresistibile. In meno di 5si potrà infornare un dolce delicato e soffice come una nuvola. Questasi scioglierà letteralmente ine grazie alla sua facile preparazione si potrà cucinare anche tutti i giorni.soffice ripiena di: ingredienti. Gli ingredienti per realizzare l’impasto sono: 300 gr di farina 70 gr di burro fuso 1 cucchiaio di lievito in polvere 100 gr di zucchero 180 ml di latte 3 uova Per realizzare il ripieno dobbiamo utilizzare: 3Decoriamo lacon: 2 cucchiai di ...